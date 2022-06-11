مصرع طفل غرقا فى مياه النيل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه النيل بقرية الزرابي التابعة لقرية جزيرة ببا، بمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى ببا المركزي.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بغرق طفل أثناء الاستحمام بمياه النيل بقرية الزرابي التابعة لقرية جزيرة ببا، في دائرة مركز شرطة ببا، جنوب المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف بنى سويف الطفل "أحمد محمد محمود" 13 عامًا، مقيم قرية الزرابي التابعة لقرية الجزيرة الشرقية بمجلس قروي جزيرة ببا بمركز ببا، وذلك أثناء الاستحمام بمياه النيل، هربًا من حرارة الجو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.