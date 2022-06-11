اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 03:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل غرقا فى مياه النيل ببنى سويف

السبت، 11 يونيو 2022 03:46 م
مصرع طفل غرقا فى مياه النيل ببنى سويف غرق - صورة ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه النيل بقرية الزرابي التابعة لقرية جزيرة ببا، بمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى ببا المركزي.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بغرق طفل أثناء الاستحمام بمياه النيل بقرية الزرابي التابعة لقرية جزيرة ببا، في دائرة مركز شرطة ببا، جنوب المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف بنى سويف الطفل "أحمد محمد محمود" 13 عامًا، مقيم قرية الزرابي التابعة لقرية الجزيرة الشرقية بمجلس قروي جزيرة ببا بمركز ببا، وذلك أثناء الاستحمام بمياه النيل، هربًا من حرارة الجو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.

 

 

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بنى سويف

أمن بنى سويف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة