مصرع طفل صدمه أتوبيس فى أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، حادث اصطدام أتوبيس بطفل، ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أتوبيس اصطدم بطفل، ما أسفر عن إصابته، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق الأتوبيس، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.