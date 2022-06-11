مصرع زوجين في انقلاب سيارة بترعة سرابيوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقي زوجين مصرعهما قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة سرابيوم، بمطنقة أبو عرفية أمام كوبري دندش بطريق سرابيوم، وأسفر الحادث عن مصرع زوجين، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف، وتم نقل الزوجين المصابين الإثنين في الحادث إلى مستشفى جامعة قناة السويس، في محاولة لإنقاذ حياتهم، بعد إصابتهم بتوقف في القلب والتنفس، لكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفي.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب ملاكي رقم "ط ل أ 1861" بترعة سرابيوم، بمطنقة أبو عرفية أمام كوبري دندش بطريق سرابيوم، وأسفر الحادث عن مصرع زوجين، وهم أحمد جابر مرسي، 43 عامًا، مقيم بسرابيوم، أصيب بكدمة بالصدر وكدمة بالوجه وتوقف القلب والتنفس، كما أصيبت زوجته شيماء عبد الفتاح أحمد، 35 عامًا، مقيمة بسرابيوم، بكدمة في الرأس وتوقف في القلب والتنفس، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسبارتين إسعاف ونقل الزوجين المصابين الإثنين في الحادث إلي مستشفي جامعة قناة السويس في محاولة لإنقاذ حياتهم بعد إصابتهم بتوقف في القلب والتنفس، لكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.