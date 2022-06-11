مصدر أمنى ينفى اعتداء الشرطة على شخص فى شبرا الخيمة

محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى، صحة ما تم بثه على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص، بقيام اثنين من رجال الشرطة بالتعدى عليه في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وأشار المصدر إلى أنه بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، كان قد قام بالاعتراض على إجراءات رفع إشغالات الطريق أمام أحد الكافيتريات المؤجرة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء تواجده بها، وذلك دون حدوث تعدى عليه وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.