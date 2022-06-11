مدينة الأقصر تتحفظ على 3 خيول لتسببها فى روائح كريهة بمنطقة أبو الجود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملات فى شوارع المدينة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى عدد من أهالي منطقة أبو الجود، تفيد بتضررهم من وجود خيول أسفل كوبري أبو الجود تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وانتشار المخلفات بالمنطقة، وعلى الفور تم تنفيذ حملة بيئية مكونة من مكتب شؤون البيئة بمدينة الأقصر، بالتنسيق مع شرطة المسطحات وحي وسط، وتحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر.

وبالمعاينة على الطبيعة تبين وجود عدد 3 خيول على أرض الواقع وتم تحرير التقرير الفني اللازم، وتم التحفظ على الخيول لما تسببه من روائح كريهة وانتشار المخلفات والقمامة وتلوث البيئة، وتم إزالة المخالفات، وتم تحرير محاضر بيئية ضد أصحاب الخيول، كما تم رفع جميع الإشغالات بالمنطقة، وشارك بالحملة البيئية المقدم جمال خيري ضابط بشرطة المسطحات، وأيمن حسين رئيس حي وسط وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمدينة الاقصر، وحسن احمد بسطاوي نائب رئيس الحي ، ومحمود يوسف رئيس الوردية الصباحية بحي وسط، وأحمد سيد أحمد مشرف البيئة بالحي.

كما تم تنظيم حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف، عبارة عن حوائط وقواطيع من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت، داخل قطعة أرض محاطة بسور من الطوب الأبيض بشارع مخازن نجم للسيراميك المتفرع من شارع موقف المحافظات بمساحة 175 متر تقريباً، بقيادة هاني عادل سعد رئيس حي شرق، وبمشاركة كلاً من مدحت عبد العال وعلى سليم نواب رئيس الحي، وتحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حيث تم التحفظ على مواد البناء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتمكن حي المطار، بقيادة يوسف محمد علي رئيس حي المطار، وبمشاركة محمد فوزى نائب رئيس الحي، من إزالة بناء مخالف في المهد لقطعة أرض مبنية من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بطريق العتامين بأرض البرابرة خلف الموقف العام بمساحة حوالي 260 متر تقريباً.



مدينة الأقصر تتحفظ على 3 خيول لتسببها فى روائح كريهة (1)



مدينة الأقصر تتحفظ على 3 خيول لتسببها فى روائح كريهة (2)



مدينة الأقصر تتحفظ على 3 خيول لتسببها فى روائح كريهة (3)



مدينة الأقصر تتحفظ على 3 خيول لتسببها فى روائح كريهة (4)