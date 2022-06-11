محمد الننى فى حفل زفاف شقيقته بالغربية.. فيديو وصور

الغربية - مصطفى عادل

حضر الكابتن محمد الننى لاعب نادى أرسنال الانجليزى ونجم منتخب مصر حفل زفاف شقيقته الذى أقيم فى إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الغربية، وذلك بحضور عدد من الأصدقاء والأهل.





وكان قد حرص محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، على مؤازرة لاعبى فريق غزل المحلة، خلال معسكرهم المقام حاليًا بالقاهرة، استعداداً لمواجهة النادى الأهلى فى مسابقة الدورى العام.