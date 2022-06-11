محمد الننى فى حفل زفاف شقيقته بالغربية.. فيديو وصور

حضر الكابتن محمد الننى لاعب نادى أرسنال الانجليزى ونجم منتخب مصر حفل زفاف شقيقته الذى أقيم فى إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الغربية، وذلك بحضور عدد من الأصدقاء والأهل.
وكان قد حرص محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، على مؤازرة لاعبى فريق غزل المحلة، خلال معسكرهم المقام حاليًا بالقاهرة، استعداداً لمواجهة النادى الأهلى فى مسابقة الدورى العام.
وقرر مصطفى عبده المدير الفنى لفريق غزل المحلة على خوض التدريبات الجماعية للاعبين على فترتين يومياً لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة استعدادا لمواجهة الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.
فرح شقيقة الننى (1)
فرح شقيقة الننى (2)
فرح شقيقة الننى (3)
فرح شقيقة الننى (4)
فرح شقيقة الننى (5)
فرح شقيقة الننى (6)
فرح شقيقة الننى (7)
فرح شقيقة الننى (8)
فرح شقيقة الننى (9)
فرح شقيقة الننى (1)
فرح شقيقة الننى (2)
فرح شقيقة الننى (3)
فرح شقيقة الننى (4)
فرح شقيقة الننى (5)
فرح شقيقة الننى (6)
فرح شقيقة الننى (7)
فرح شقيقة الننى (8)
فرح شقيقة الننى (9)
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