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محكمة قنا الاقتصادية تنظر اليوم قرار التحفظ على أموال مستريحين جدد بأسوان

السبت، 11 يونيو 2022 06:30 ص
محكمة قنا الاقتصادية تنظر اليوم قرار التحفظ على أموال مستريحين جدد بأسوان محكمة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تنظر دائرة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم السبت، في قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وأملاك اثنين مستريحين جدد من محافظة أسوان، بتهمة النصب والاحتيال على الأهالي عبر خداعهم بأرباح تتجاوز 30%.

 

وكانت قد قررت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال وعضوية المستشار أسامة الكامل، والمستشار محمد غنيم، وسكرتير جلسة، مؤمن بدر، بحضور هانى قمر الدولة، أمين عام محكمة قنا الاقتصادية، تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وأملاك 9 مستريحين من محافظة أسوان، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

 

جاء تأييد التحفظ على أموال وأملاك كل من "محمد.أ.أ" وزوجته فى القضية رقم 5827 لسنة 2022 إدارى مركز إدفو والمقيدة برقم 46 لسنة 2022 حصر رأى استئناف قنا.

 

وشمل القرار تأييد التحفظ على أموال "عيد.س" وزوجته فى القضية رقم 5817 لسنة 2022 إدارى مركز إدفو والمقيدة برقم 66 لسنة 2022 حصر رأى استئناف قنا، و"أحمد.ب" ووالديه، فى القضية رقم 5820 لسنة 2022 إدارى مركز إدفو والمقيدة برقم 67 لسنة 2022 حصر رأى استئناف قنا.

 

كما شمل القرار "محمد.ف" وشقيقيه "محمود" و"مصطفى" وزوجاتهم وأبنائهم فى القضية رقم 992 لسنة 2022 جنح مركز أسوان والمقيدة برقم 75 لسنة 2022 حصر رأى استئناف قنا، و"عبدالطاهر.ع"، وأسرته فى القضية رقم 2234 لسنة 2022 إدارى مركز كوم أمبو والمقيدة برقم 77 لسنة 2022 حصر رأى استئناف قنا.


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