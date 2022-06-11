محامٍ يقتل زوجته بالدقهلية لوجود خلافات بينهما

كتب شريف الديب

أنهى محامٍ حياة زوجته بعد أن طعنها عدة طعنات نافذة ومنها جرح ذبحي بالرقبة، داخل قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات بينهما.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي كفر الجنينة التابعة لدائرة مركز نبروة، بقيام محام بقتل زوجته، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تم العثور على سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات، وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج ا س محامي ، بقيامه بقتله ، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف باتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

فيما أكد شهود الأهالي وشهود العيان أن المتهم يتناول المخدرات وكثير الخلافات مع الزوجة، وقام بذبحها ، وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى نبروة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.