محامى أسرة المجنى عليه فى قضية قتل الكاهن: النقض خلال 60 يوما ثم تنفيذ الإعدام

الإسكندرية اسماء على بدر

قال سامح زغلول محامى البطريركية وأسرة المجنى عليه الكاهن إرسانيوس وديد، أن النقض على الحكم فى خلال 60 يوما من النطق بالحكم ثم تنفيذ الحكم .

وأضاف خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة ستقوم بالنقض وهو إجراء قانونى خلال 60 يوما نقض محامى المتهم ، ثم تنفيذ حكم الإعدام .

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى الدائرة 22 الإعدام شنقا على المتهم فى قتل الكاهن ارسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء مريم بالإسكندرية .

وكانت قد استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى خلال الجلسة السابقة إلى مرافعه النيابة العامة التى اتهمت فيها المتهم فى قتل الكاهن ارسنيوس وديد اكلم شاطىء ايناس حقى بالإسكندرية وشاهدت هيئة المحكمة مقاطع فيديو تم التقاطها من كاميرات المراقبة فى محيط الحادث .

وقدمت النيابة العامة مرافعة تاريخية فى الجلسة وقالت النيابة العامة ان المتهم أثبتت اللجنة سلامه قواه العقلية وإعداد تقرير رسمى كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وازهق روح المتهم ارسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كنا يدعى .

واضافت النيابة العامة أن المجنى عليه بشوش الوجه كان مكرس حياته للدين يلقى بحب وقبول ما كافة المواطنين والمتهم ازهق بروحه قاصدا قتله .

طالبت النيابة العامة فى مرافعتها التاريخية اليوم أمام محكمة جنايات الإسكندرية ، بتغيير وصف اتهام قاتل الكاهن ارسنيوس وديد إلى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الذى يطالب به مدعى الحق المدنى .

وقالت النيابة العامة أنها تسعى للحقيقة وسعت النيابة العامة إلى كشف الحقيقة وكافة الظروف التى أحاطت بها وتوسعت فى الأمر إلى مسقط رأس المتهم وسالت اهله وذويه وتبين انضمام المتهم إلى الجماعات المتطرفة التى تستحل الدماء والاتصال الدائن بقيادات الجماعة الإسلامية التى تستحل الدماء .

وأكدت النيابة هذه الدلائل من حيث دافع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه واضطهاده للمسيحيين ، "، مطالبة النيابة العامة القصاص واستشهدت بالآية "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والقتلى " .

واضافت أن قتل المجنى عليه احزن احبائه وأسرته كما أنه احزن الوطن أجمعه ، والكتهم ارتكب جريمه شنعاء وتوقيع أقصى عقوبة عليه .