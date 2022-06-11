محافظ المنوفية يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحى المقاطع بتكلفة 34 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع " صرف صحى المقاطع بالباجور" بتكلفة تقديرية بلغت 34 مليون جنيه والتى تخدم 18 ألف نسمة، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 116، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عاطف مهدى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يضم "محطة رفع، شبكات انحدار، خط طرد"، وتم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد بنسبة 100%، وتم تنفيذ 6,5 كم شبكات انحدار من إجمالى 6، 7 كم بنسبة 97%، وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة الإمكانيات لدعم مشروعات البنية التحتية لقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده للمحطة استمع المحافظ لعدد من الطلبات الأهالى ووجه المحافظ المختصين بسرعة فحصها واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، فيما وافق المحافظ على توفير عدد 2 ماكينة صراف إلى لخدمة أهالى القرية، كما وجه إعداد خطاب لوزير الرى والموارد المائية لإمكانية استغلال قطعة أرض لإقامة مدرسة لخدمة أبنائنا الطلاب بقرية المقاطع، فيما وجه رئيس المدينة بإجراء معاينة عاجلة لترعة أم خليفة وكوبرى العطار لإنشاء مطبات صناعية حفاظاً على المارة وكذا توفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لنجل مواطنة مسنة من ذوى الهمم استجابة لطلبها مراعاة لظروفها الصحية، هذا وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بقرى الباجور وذلك ضمن المشروع القومى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

كما افتتح محافظ المنوفية حديقة 30 يونيو بمدينة الباجور والمقامة على مساحة 1000 متر وبتكلفة قاربت 3 ملايين جنيه استعداداً لاستقبال الجمهور بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، والتى تم إنشائها وفق أحدث النظم والتجهيزات الحديثة لخلق متنفس حيوى للأهالى، وتضم الحديقة 6 برجولات وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد لاستراحة المواطنين ومنطقة ألعاب للأطفال، وتم صب الارضية الخرسانية وطباعتها وأعمال تجليد أسوار الحديقة وإقامة سور كريتال مزود بفوانيس ديكورية ورخام، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة بإنشاء إدارة وتشغيل الحديقة للحفاظ على نظافتها والعمل على صيانتها بصفة دورية، كما وجه المحافظ بفتح الحديقة أمام المواطنين بالمجان خلال الأسبوع الأول احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، هذا وقد وجه رئيس المدينة بتوفير كشك نموذجى بالحديقة لبيع احتياجات الأهالى من المشروبات الساخنة والباردة، وأشار المحافظ إلى أنه منذ قدومه حرص على تبنى خطة طموحة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة للمساهمة فى إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التى تتم على أرض الواقع وبشتى القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير كورنيش ترعة الباجورية بشارع صلاح سالم بالباجور، حيث تم الانتهاء من تجليد الكورنيش بالحجر الفرعونى وتزويده بالفوانيس الديكورية، ووجه المحافظ باستكمال أعمال التطوير بالكورنيش حتى حديقة 30 يونيو، فيما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بكفر مناوهلة بمساحة 792 م2 وبتكلفة 8 مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، حيث تفقد الغرف الإدارية بالوحدة الصحية عقب الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات تمهيدا لبدء تشغيلها، وأجرى المحافظ اتصالا هاتفيا برئيس قطاع كهرباء المنوفية بتذليل العقبات ونهو كافة الملاحظات واتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق التيار الكهربائى بالوحدة المحلية لسرعة تشغيلها لخدمة الأهالى، كما وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة تراكمات القمامة المتواجدة بكفر مناوهلة لتحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر العام.