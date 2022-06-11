محافظ المنوفية يفتتح مدرستى تلوانة الابتدائية والإعدادية بالباجور.. صور

بدأت الجولة ، بافتتاح محافظ المنوفية ووسط أجواء من الفرحة والبهجة مدرسة تلوانة الإبتدائية المشتركة "إحلال كلى" بقيمة تعاقدية بلغت ما يقرب من 8 مليون جنيه ، وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة والمقامة على مساحة 2880 م2 بإجمالى 24 فصل دراسى والمكونة من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل التنفيذ التي تمت بالمدرسة .

كما قام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمدرسة تلوانة الإعدادية بنات "إحلال كلى" بقيمة تعاقدية ما يزيد 5 مليون جنيه بإجمالى 9 فصول دراسية ، وتفقد المحافظ الفصول الدراسية و ملعب النجيل الصناعى بالمدرسة ، مشيداً بمستوى حجم الأعمال الإنشائية والتجهيزات الحديثة بالمدارس والتي ستساهم في تخفيض الكثافة الطلابية وإضافة قوية للمنظومة التعليمية بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة أنه سيتم قريباً افتتاح 18 مدرسة بنطاق المحافظة تنوعت ما بين إنشاء جديد وإحلال كلى وجزئى ودخولهم للخدمة التعليمية وهم :- مدرسة الشهيد محمد سمير أبو غنيمة "تعليم أساسي"- إنشاء جديد - بقرية كفر السلامة بمركز قويسنا ، ومدرسة الشهيد شحاته عبد ربه "عزبة الإصلاح الزراعي" تعليم أساسي - توسع - بقرية الدبايبة بمركز بركة السبع ، كما سيتم افتتاح 4 مدارس بمركز السادات وهم مدرسة الشهيد إسلام عبد العزيز للتعليم الأساسي " إضافة مبنى جديد" بقرية الأخماس ، ومدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الابتدائية "إحلال كلى" ، مدرسة حلمى فتح شحاتة الثانوية العامة "إنشاء جديد" ، ومدرسة الجزار للتعليم الأساسي "إنشاء جديد"، بقرية كفر داود ، وكذا افتتاح 3 مدارس بمركز تلا وهم مدرسة لجنة زكاة بمم الثانوية المشتركة "إنشاء جديد" ، ومدرسة بمم الابتدائية بقرية بمم "إحلال كلى" بقرية بمم، و مدرسة اللواء مصطفى حلمى شنيشن "إنشاء جديد" بمدينة تلا .

وفى مركز شبين الكوم ، سيتم افتتاح 5 مدارس وهم مدرسة الشهيد طيار صلاح الدين عمر ب - إحلال جزئي - بقرية المصيلحة ، و مدرسة الشهيد العقيد فتحي قدري جعفر "ب" - إنشاء جديد بقرية بخاتى ، وكذا مدرسة البتانون الثانوية الصناعية بنين "إحلال جزئي بقرية البتانون ، مدرسة كفر البتانون الابتدائية " إنشاء جديد" بقرية كفر البتانون ، و مدرسة الشهيد سامى عبيد الابتدائية "إحلال كلى"، بقرية شبرا خلفون ، فيما سيتم افتتاح 3 مدارس بمركز منوف وهم مدرسة ميت ربيعة الثانوية "إنشاء جديد" بقرية ميت ربيعة ، ومدرسة العميد محمود عادل عبدالواحد القارح "إنشاء جديد" ، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع "انشاء جديد" بمدينة منوف .

وخلال جولته ، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم يلتمسون تغطية ترعة هيت العمومية بطول 400 متر بداية من مجمع المدارس وحتى مقر الوحدة المحلية بتلوانة ، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إدراج تغطية تلك الترعة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمرحلة الثانية ، هذا وحرص الأهالى على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ تقديراً لدوره الحيوي في تنمية المحافظة.

وفى سياق أخر قام محافظ المنوفية بتفقد أعمال الرصف بشارع جراج الاتوبيس بحي شرق شبين الكوم بطول 500 متر ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية بخطة تطوير المناطق الغير مخططة بحي شرق شبين الكوم ، ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية.