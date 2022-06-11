محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 72%

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم السبت، بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك بنسبة نجاح بلغت 72%.

وأكد محافظ المنوفية أنه تم الأعتماد لنتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة، وغيرها من العمليات التى تساعد على خروج النتيجة دون أى مشكلات أو أخطاء.

وكانت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية قد بدأت السبت 21 مايو الماضى، وما فى مستواها للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث أدى 83839 طالبا وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14302 معلم (رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وانتهت الخميس 26 من مايو الماضى.