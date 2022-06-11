محافظ المنوفية يدشن قافلة الهلال الأحمر الطبية لتقديم خدمات صحية بالمجان للأهالى

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات القافلة الطبية والتى تضم 10 سيارات متنقلة بها أدوية طبية وشنط حماية شخصية وكراتين مواد غذائية وأطقم طبية وجهاز إدارى وعدد من المتطوعين لتقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين وقاطني المناطق النائية، يأتي هذا انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجمعية تجاه المجتمع وتقديم الدعم اللازم والإمكانيات المتاحة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، أن القافلة ستبدأ عملها اليوم بمركز ومدينة بركة السبع على مدار يومين بنطاق الوحدة المحلية بطوخ طنبشا والجمعية الشرعية بكفر عليم وستجوب تلك القوافل الطبية تباعاً بشكل شهرى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبى والعلاج بالمجان في التخصصات الأتية "أطفال – باطنة –جلدية – عظام"، وسيتم تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات المركزية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة ، مؤكداً علي أن المركز العام للهلال الأحمر المصري مستمر في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات خلال المرحلة المقبلة لتغطية كافة القرى النائية والأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة .

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمجهودات جمعية الهلال الأحمر فى خدمة وتنمية المجتمع ودورهم الرائد فى العمل الخيرى وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .