محافظ الغربية يحظر إقامة الشوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة

الغربية محمد طارق

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرار بحظر إقامة الشوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق، شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات في المرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخالفات.

كما نص القرار على حظر ذبح المواطنين من أهالي المحافظة الأضاحي خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أي رسوم، مع تكليف مديرية الطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وضرورة ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على المجازر على مستوى المحافظة، مشدداً على توقيع العقوبات المنصوص تجاه المخالفين، حيث سيتم تنفيذ هذا القرار خلال الفترة من 1 /7 /2022 وحتى 15 /7/ 2022.