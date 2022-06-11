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محافظ الغربية: تنظيم قوافل طبية وأمسيات ثقافية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 11 يونيو 2022 09:51 ص
محافظ الغربية: تنظيم قوافل طبية وأمسيات ثقافية ضمن مبادرة "حياة كريمة" القافلة الطبية
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن عظمة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لا تكمن فقط في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوفير الخدمات، ولكن أهم ما تقوم به المبادرة هو بناء الإنسان وتنمية مهاراته وقدراته وتمكينه اقتصاديا، لذلك تحرص المحافظة على استمرار أعمال القوافل الطبية والأمسيات الثقافية ضمن فعاليات المبادرة.

وأطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة «عينيك في عنينا » للحد من مسببات العمى بقرية محلة حسن بالمحلة الكبرى، حيث تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على 963 مواطناً من أهالي القرية والقرى المجاورة، وصرف الأدوية بالمجان لعدد 304 منهم، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 198 مواطنا، لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، سيتم التجهيز لإجرائها قريباً إلى جانب توفير احتياج 285مواطناً لنظارات طبية.

وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية نظم المجلس القومي للمرأة قافلة طبية شاملة بقرية دمنهور الوحش بمركز ومدينة زفتى، حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على عدد 550 مواطنا بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات.

وفي سياق آخر نفذ المجلس القومي للمرأة أمسية ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بحضور 500 من السيدات والرجال والأطفال، حيث شملت الأمسيات عروضا فنية ثقافية، وتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة، لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، لتشكل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، إنشاد ديني وأغان وطنية، كما شهدت الأمسيات ورش رسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

أوضحت الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس بالغربية، أن البرنامج يأتي في إطار حرص المحافظة والمجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة.

 

 


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