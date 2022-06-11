محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان، وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه سيجرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم السبت، وذلك بعد المراجعة والتدقيق في رصد الدرجات لضمان أخذ كل طالب حقه، مضيفا أنه عقب الانتهاء من المراجعة النهائية للدرجات ستعرض النتيجة على المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتماد النتيجة، وإعلان أسماء العشرة الأوائل، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، والصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيس بوك.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بشكل كامل وقيام الكنترول برصد الدرجات، والتى تمت مراجعتها للمرة الثانية على أن يتم الاعتماد فور الانتهاء من ذلك.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.