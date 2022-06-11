محافظ البحيرة: غلق "بلاعة إدكو" وتشكيل حملات توعوية للتعريف بخطورتها.. صور

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه وجه بسرعة التحرك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغلق "بلاعة إدكو" التى يزعم المواطنون أن استخدام مياه الصرف المجاورة للمساجد مياه مبروكة، وتشكيل حملات توعية للتعريف بخطورة هذا الأمر.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة هشام عابدين بغلق البئر عقب رفع تراكمات المياه منه كونه بئر صرف غير رسمى ولا يتصل بشبكة الصرف الصحى. كما قامت الوحدة الصحية ومديرية الأوقاف بعمل حملات توعية للمواطنين بخطورة مياه الصرف الصحي والتى تمتلئ بالفيروسات والبكتيريا والتي قد تسبب أمراض شديدة الخطورة على الجلد وعلى الكبد، والتأكيد على أن ذلك يعد من الجهل والخزعبلات وليس لها أساس من الصحة.

كما أكد محافظ البحيرة، أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التى تشهدها البحيرة بالبناء والتنمية والتطوير فى شتى القطاعات وكان بناء الإنسان هو أهم محاورها، فإننا نسعى وبقوة للقضاء على بعض الأفكار المغلوطة والخزعبلات والجهل كما أن ما حدث وتناولته بعض وسائل التواصل لا يمثل أبدا محافظة البحيرة العريقة والضاربة فى جذور التاريخ ولا شعبها العظيم الذى يكتب كل يوم أعظم سطور فى قصة الكفاح والعمل والبناء والزراعة بالفكر والكفاح وسواعد أبنائها.

كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو كارثي يظهر فيه قيام عدد من أهالي مركز إدكو بمحافظة البحيرة، بالاستحمام من مياه بلاعة صرف صحي قادمة من أحد المساجد، اعتقادا منهم أن مياهها تشفي من الأمراض الجلدية المختلفة وأطلقوا عليها "بلاعة المياه المبروكة" بحسب وصفهم. حيث تعد تلك الظاهرة كارثة صحية لما تحتويه مياه الصرف الصحي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات، والتي قد تسبب حدوث أمراض شديدة الخطورة على الجلد، كما تؤدي للفشل الكلوي وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها.

وسيطرت حالة من الجدل بين أهالي محافظة البحيرة، بشأن ما أثير حول تبرك أهالي مركز ومدينة إدكو بمياه الصرف الصحي لأحد المساجد، حيث يضع المصاب مياه الصرف الصحي على المنطقة المصابة بالجسد بغرض الشفاء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، إن بالوعة الصرف الصحى التي يزعم المواطنون التبرك بها ليست خاصة بمسجد، موضحا أن مياه المساجد يتم تصريفها في شبكة الصرف الصحي العام بمدينة إدكو. أضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه لا توجد بلاعات صرف صحي داخل حرم المسجد أو في فنائه أو بالقرب منه، وأن ما أثير عن وجود تبرك بمياه الصرف الصحي في هذه المناطق ما هو إلا خرافة، لافتا إلى أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يخص شارع داخل أسواق قديمة بمدينة إدكو.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة إلى أن مياه الصرف الصحي تسبب مرض الفشل الكلوي إذا تناولها الإنسان، وتسبب العديد من الأمراض في حالة سكبها على أي منطقة في الجسد، مؤكدا أن ما يحدث من التبرك بمياه الصرف الصحي مخالف للشريعة الإسلامية وكل الأديان السماوية.



غلق بلاعة إدكو وتشكيل حملات توعوية للتعريف بخطورتها



غلق بلاعة إدكو وتشكيل حملات توعوية للتعريف بخطورتها



غلق بلاعة إدكو وتشكيل حملات توعوية للتعريف بخطورتها



غلق بلاعة إدكو وتشكيل حملات توعوية للتعريف بخطورتها