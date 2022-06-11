محافظ أسيوط يتفقد مدرستى بنى رافع الابتدائية وجمال عبد الناصر بمنفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة ميدانية، مدرستى بنى رافع الابتدائية الجديدة وجمال عبد الناصر الابتدائية المشتركة بقرية بنى رافع التابعة لمركز منفلوط، وذلك ضمن المشروعات التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة النائب حسام حلمى ماضى عضو مجلس النواب والنائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس عارف محمد على مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط والمهندس أحمد مصطفى المهندس المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى منفلوط وديروط.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد فصول وحجرات مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية المشتركة ببنى رافع والتى تم إنشاؤها بتكلفة 8 ملايين و420 ألف جنيه بإجمالى عدد فصول 24 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى المعامل والفراغات، كما تفقد مدرسة بنى رافع الابتدائية الجديدة والتى تم إنشاؤها بتكلفة 10 ملايين جنيه، وبإجمالى عدد فصول 32 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى المعامل والفراغات، مشيدا بجودة الفصول والمبانى بالمدرستين وسط سعادة من النواب والاهالى الذين حرصوا على ترديد هتافات "تحيا مصر" و"تحيا السيسي" كما رددوا النشيد الوطنى موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة واهتمامه بأهالى قرى الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

وقال محافظ أسيوط أن إجمالى عدد المدارس التى تم إنشاؤها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالى عدد 1228 فصلا دراسيا بتكلفة 430.2 مليون جنيه، مشيدًا بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة لجهودها المبذولة فى التوسع فى إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسى للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.