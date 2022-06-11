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متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية وشاهد على محاكمة ريا وسكينة

السبت، 11 يونيو 2022 10:00 ص
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية وشاهد على محاكمة ريا وسكينة متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل متحف محكمة الحقانية بالإسكندرية، بعد جمع كافة مقتنيات المحكمة ووضعها داخل متحف بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية.

ويضم المتحف مقتنيات أثرية وكتبا تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجلات أحكام، كما يوجد عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة فى مصر.
 
كما المتحف يضم مقتنيات وزارة العدل فى أشهر القضايا منها قضية ريا وسكينة وصورا نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا فى التاريخ، والتى كانت متواجدة فى مبنى سرايا الحقانية القديمة، أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات فى التاريخ، وحرصت وزارة العدل للحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف وحمايتها.
 
 
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (1)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (1)

متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (1)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (1)

متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (2)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (2)

متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (3)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (3)

متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (4)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (4)

متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (5)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (5)

متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (6)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (6)

متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (7)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (7)

متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (8)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (8)

متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (9)
متحف محكمة الحقانية يحكى تاريخ الإسكندرية (9)
 

 


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