متحدث باسم وزارة البترول: لا نية على الإطلاق لزيادة أسعار الغاز المنزلى

كتبت مروة الغول

أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول ، إن الأسعار المطبقة حاليا على الغاز في المنازل، ما تزال مطبقة كما هي بدون أي زيادة، نافيا ما يتم نشره من أسعار على السوشيال ميديا، مؤكدا أنها شائعات غرضها إحداث بلبلة في الشارع.

أضاف عبد العزيز لـ"اليوم السابع" أن أسعار غاز المنازل منذ يناير الماضى ما تزال قائمة، وهي كالآتى:

1 - من صفر حتى 30 متر مكعب بـ 2.5 جنيه .

2 - من 30 لـ 60 مترمكعب بـ 3.25 جنيه.

3 - ما يزيد عن 60 متر مكعب ب 3.75 جنيه.

وأوضح ان الأسعار يتم الإعلان عنها رسميا ولن تشهد أي زيادة، موضحا أن أسعار البنزين يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة التي تنظر فيها كل 3 أشهر، وطبقا للأسعار العالمية.