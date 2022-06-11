اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 10:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

متحدث باسم وزارة البترول: لا نية على الإطلاق لزيادة أسعار الغاز المنزلى

السبت، 11 يونيو 2022 08:35 م
متحدث باسم وزارة البترول: لا نية على الإطلاق لزيادة أسعار الغاز المنزلى عداد غاز - أرشيفية
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد  حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول ، إن الأسعار المطبقة حاليا على الغاز في المنازل، ما تزال مطبقة كما هي بدون أي زيادة، نافيا ما يتم نشره من أسعار على السوشيال ميديا، مؤكدا أنها شائعات غرضها إحداث بلبلة في الشارع.

أضاف عبد العزيز لـ"اليوم السابع" أن أسعار غاز المنازل منذ يناير الماضى ما تزال قائمة، وهي كالآتى: 

 

1 - من صفر حتى 30 متر مكعب بـ 2.5 جنيه .

2 - من 30 لـ 60 مترمكعب  بـ 3.25 جنيه.

3 - ما يزيد عن 60 متر مكعب ب 3.75 جنيه.

وأوضح ان الأسعار يتم الإعلان عنها رسميا ولن تشهد أي زيادة، موضحا أن أسعار البنزين يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة التي تنظر فيها كل 3 أشهر، وطبقا للأسعار العالمية.

 

 

 


البترول

غاز المنازل

سعر الغاز الطبيعى

أسعار البنزين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة