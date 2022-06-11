مباحث السنطة في الغربية تكثف جهودها لضبط 4 أشخاص سرقوا "توكتوك"

الغربية محمد طارق

تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السنطة في محافظة الغربية، جهودها لضبط 4 أشخاص قاموا قام بسرقة "توكتوك"، يمتلكه شابا في العقد الثالث من عمره مقيم بقرية تاج العجم، وذلك بطريق "السنطة - بلكيم".

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغ من شاب في العقد الثالث من عمره بسرقة التوكتوك الذي يمتلكه ويعد مصدر رزقه، وقال الشاب إنه أثناء سيره بطريق "السنطة - بلكيم"، استوقفه 4 أشخاص وأشهروا في وجهه مطواة، مهددين إياه بإلحاق الأذى به إن لم يمتثل لأوامرهم ، وتمكنوا من شل حركته وفروا هاربين ، علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط الجناة وتفريغ الكاميرات بطول الطريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.