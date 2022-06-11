ما هى أعراض الصرع وكيف يتم تشخيصه؟

كتبت نهير عبد النبى

عادة ما يعانى الأشخاص المصابون بالصرع من نوبات متكررة، تحدث هذه النوبات بسبب اضطراب النشاط الكهربائى فى الدماغ ، ما يؤدى إلى اضطراب مؤقت فى أنظمة الرسائل بين خلايا الدماغ.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن العرض الرئيسى للصرع هو النوبات المتكررة، ومع ذلك إذا تعرض الشخص لواحد أو أكثر من الأعراض التالية، فعليه التماس العناية الطبية، حيث قد يشير ذلك إلى الصرع:

- تشنج مع عدم وجود حمى

- حالات إغماء قصيرة أو ذاكرة مشوشة

- نوبات إغماء متقطعة ، تفقد خلالها السيطرة على الأمعاء أو المثانة ، ويتبعها فى كثير من الأحيان التعب الشديد.

- عدم الاستجابة المؤقتة للتعليمات أو الأسئلة

- تصلب مفاجئ دون سبب واضح

- السقوط المفاجئ دون سبب واضح

- نوبات مفاجئة من الوميض دون وجود محفزات ظاهرة

- نوبات مضغ مفاجئة بدون سبب واضح

- يبدو مؤقتًا فى حالة ذهول وغير قادر على التواصل

- حركات متكررة تبدو غير إرادية

- الخوف من غير سبب واضح

- الذعر أو الغضب

- تغيرات غريبة فى الحواس، مثل الرائحة واللمس والصوت

- اهتزاز الذراعين أو الساقين أو الجسم، والذى سيظهر كمجموعة من حركات الرجيج السريع عند الأطفال

- من الضرورى استشارة الطبيب فى حالة تكرار حدوث أى من هذه الأعراض.

وهناك بعض الأعراض التى تتشابه مع أعراض الصرع، لذلك قد يخطئ بعض الأشخاص في اعتبارها أعراض الصرع:

- ارتفاع في درجة الحرارة مع أعراض تشبه الصرع

- إغماء

- الخدار ، أو نوبات النوم المتكررة أثناء النهار

- اضطرابات النوم

- كوابيس

- نوبات ذعر

- حالة الشرود ، وهي حالة نفسية نادرة ينسى فيها الشخص تفاصيل حول هويته

- النوبات النفسية أو النوبات لأسباب نفسية أو نفسية

قد يصف الطبيب الأدوية المضادة للصرع (AEDs) للمساعدة في منع النوبات. إذا لم تنجح هذه الأدوية، فإن بعض الخيارات المحتملة الأخرى تشمل الجراحة ، أو تحفيز العصب المبهم ، أو اتباع نظام غذائي خاص.

هدف الأطباء هو منع حدوث المزيد من النوبات، كما أنها تهدف إلى منع الآثار الجانبية حتى يتمكن الشخص من أن يعيش حياة نشطة ومنتجة.

يمكن أن تساعد عدة أنواع من اختبارات التصوير الطبيب في تشخيص الصرع. تشمل هذه الاختبارات:

- رسم المخ ، للبحث عن موجات دماغية غير طبيعية

- فحوصات التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي ، لاكتشاف الأورام أو المخالفات الهيكلية الأخرى

- فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي ، والتي يمكنها تحديد وظائف المخ الطبيعية وغير الطبيعية في مناطق معينة

- التصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد ، والذي قد يكون قادرًا على العثور على الموقع الأصلي لنوبة في الدماغ

- مخطط الدماغ المغناطيسي ، والذي يمكنه تحديد المخالفات في وظائف المخ باستخدام الإشارات المغناطيسية

قد يستخدم الطبيب أيضًا اختبارات الدم لتحديد أى حالات أساسية يمكن أن تسبب الصرع، قد تساعد الاختبارات العصبية الطبيب أيضًا فى تحديد نوع الصرع الذى يعانى منه الشخص.