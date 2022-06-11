كتبت فاطمة خليل

يعتبر الحمل من أروع مراحل حياة المرأة، ومع ذلك يمكن أن يكون أيضًا مثيراً للقلق، بصرف النظر عن التسبب فى آثار جانبية مثل القىء وزيادة التبول والدوخة، فإنه يمكن أن يسبب أحيانًا دمًا فى البراز، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب تؤدى لظهور الدم فى البراز أثناء الحمل، بحسب موقع "health".

س: لماذا يظهر الدم فى البراز أثناء الحمل؟

يرجع ذلك أساسًا إلى زيادة هرمون البروجسترون، والذى يحدث أثناء الحمل، ويتسبب البروجسترون فى انخفاض حركة الأمعاء والإمساك، والذى بدوره يمكن أن يؤدى إلى حدوث شقوق فى الشرج ونزيف فى البراز.

س: ما هو الشق الشرجي؟

الشق الشرجى هو تمزق صغير فى الغشاء المخاطى ويمكن أن يحدث عندما يمر البراز الصلب، ويمكن أن تؤدى هذه الحالة إلى ألم فى منطقة الشرج ونزيف يحدث مع حركات الأمعاء.

يبدأ النزيف عادةً بقطرات، يستمر لبضع ثوانٍ أو دقائق، لكن ليس لأكثر من 10 دقائق.

ويمكن للمرأة الحامل أيضًا أن ترى تشققًا فى الجلد حول منطقة الشرج أو علامة جلدية صغيرة حولها ، إذا كانت تعاني من شق شرجي.

س: هل يمكن أن يكون الدم في البراز بسبب البواسير؟

البواسير هي أحد الأسباب الرئيسية لظهور الدم في البراز، والتي تحدث بشكل شائع أثناء الحمل، مع احتمال نحو 25 إلى 35%، وتزداد شدة البواسير مع تقدم عمر الحمل.

ويمكن أن يؤدي زيادة وزن الرحم الحملي وزيادة الدورة الدموية أثناء الحمل إلى زيادة احتمالية الإصابة بالبواسير.

عند الإصابة بالبواسير، تلتهب الأوعية الدموية حول الشرج وتنتفخ، ما يؤدى إلى النزيف والحكة وحتى الألم أثناء الجلوس، عادةً ما تتراجع البواسير فى غضون أسابيع قليلة من الولادة.

س: هل توجد أسباب أخرى للدم فى البراز أثناء الحمل؟

إذا رأت المرأة الحامل دمًا فى البراز أو براز ذى اللون الداكن، فقد يكون سبب ذلك هو تناول مكملات الحديد والكالسيوم أثناء الحمل، والتي تعتبر مهمة للولادة.

يمكن أن تسبب أقراص الحديد الإمساك أو الإسهال، وتنتج برازًا داكن اللون ، ولكن نادرًا ما تنزف.

من ناحية أخرى يمكن أن يؤدي الكالسيوم إلى الإمساك أيضًا لكن لديه فرص أكبر للتسبب في نزيف في البراز.

إذا استمر النزيف ، توقفى عن تناول المكملات لبضعة أيام.

وتشمل الأسباب النادرة الأخرى للنزيف في البراز مرض التهاب الأمعاء (التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون) وسرطان الشرج.