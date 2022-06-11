لبنان: رئيسا الجمهورية والحكومة يبحثان موقف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وذلك قبل يومين من زيارة الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل أموس هوكستاين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم السبت، بقصر الرئاسة ببعبدا، حيث تطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في البلاد.

ومن المقرر أن يصل هوكستاين بعد غد الاثنين، إلى بيروت في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، ويبحث موقف ترسيم الحدود في ضوء الأزمة الأخيرة المتعلقة باستخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.