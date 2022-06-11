لا تترك مواد قابلة للاشتعال بالسيارات.. نصائح الأرصاد لمواجهة الحر (إنفوجراف)

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة والعاجلة للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تصل ذروتها اليوم السبت على كافة الأنحاء بالجمهورية.



نصائح الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة

وينشر "اليوم السابع" أهم نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين خلال الساعات المقبلة، كما يلى:

1 - الإكثار من شرب السوائل الباردة وخاصة المياه.

2 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3 - ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس.

4 - ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وفاتحة اللون.

5 - عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال أو زجاجات كحل داخل السيارات.

ويشهد اليوم السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.