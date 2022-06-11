لأول مرة فى تاريخها.. كوريا الشمالية تعين وزيرة للخارجية

كتب محمد جمال

عينت كوريا الشمالية، تشوى سون هوى وزيرا جديدا للخارجية بعد اجتماع للزعيم كيم جونج أون بالحزب الحاكم، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أنه تم ترقية نائب وزير الخارجية، تشوى سون هوى، إلى منصب وزير الخارجية في قرار اتخذ خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب.

وأضافت أنه أثناء ترؤسه الاجتماع، قال كيم إن الحق في الدفاع عن النفس هو مسألة حماية السيادة الوطنية.



وقال إن الظروف الأمنية لكوريا الشمالية "خطيرة للغاية" وأن الأمن الإقليمي يهدد بتوترات أعمق، حيث أكد من جديد مبدأ "النضال القوي" وحث على بذل الجهود لتحقيق هدف تعزيز قدرات الدفاع الوطني بسرعة أكبر.



أفادت صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بتعيين وزير خارجية ورئيس أركان للجيش جديدين خلال الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب.



وقالت: سيكون العضو البارز في وفد كوريا الشمالية إلى المفاوضات النووية تشوي سون هوي وزيرا جديدا للخارجية بدل الوزير السابق ري سون جون.



وسيحل ري تاي سوب محل بارك جونج تشون في منصب رئيس الأركان للجيش الشعبي الكوري.



واتخذ الاجتماع العام كذلك عددا من القرارات بشأن تعيينات فى الجهاز المركزى للحزب والجيش.



وأفادت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونج أون، الذي حضر الاجتماع الموسع الخامس للجنة المركزية يوم الخميس، عرض أهدافا لتعزيز القوة العسكرية للجمهورية، والأبحاث الدفاعية "لحماية الحقوق السيادية" لها.



يذكر أن الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري افتتح يوم الخميس واختتم يوم الجمعة.