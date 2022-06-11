كيف تستخرج فيش مميكن من المول؟.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

يستطيع المواطن الآن استخراج الفيش الجنائي بسهولة ويسر من المولات، حيث تتوسع الداخلية في الخدمات الجماهيرية وتطورها بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويمكن للمواطن التوجه للمول لاستخراج الفيش عن طريق تقديم بطاقة الرقم القومي السارية ، ثم البدء في استخراج الفيش المميكن بعد الحصول على البصمات الالكترونية وتسديد قيمة الخدمة واستلام الفيش.

وقررت وزارة الداخلية، بدء تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" (استلام فورى) بمركز تجاري شهير في مدينة نصر، والمركز الرئيسى بالعباسية، لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتى "العادى - والمميز") كخدمة اختيارية، وذلك اعتباراً من اليوم السبت 11 يونيو الجارى .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطوير كافة الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، والاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.