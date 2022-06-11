كنيسة العذراء مريم بالجمالية تبدأ الاحتفال بعيد العنصرة مساء اليوم

كتب: محمد الأحمدى

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاحتفال بعيد العنصرة بصلوات عشية مساء اليوم السبت 11 يونيو، وتقيم قداسين غدا الأحد إحداهما للموظفين من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً، وقداس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً.

وأوضح الأب متياس عبدالصبور كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامة المصلين في القداس، فقد تم توفير شاشات عرض صوت وصورة من أجل تفاعل جميع المصلين مع القداس.

ويطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما فى إنجلترا، حيث يكون يوم الاثنين التالى إجازة، ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أى خمسين يومًا)، كما يقع عيد الخمسين فى اليوم العاشر من عيد الصعود.