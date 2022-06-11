اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 06:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كنيسة العذراء مريم بالجمالية تبدأ الاحتفال بعيد العنصرة مساء اليوم

السبت، 11 يونيو 2022 05:38 م
كنيسة العذراء مريم بالجمالية تبدأ الاحتفال بعيد العنصرة مساء اليوم القس متياس عبدالصبور كاهن كنيسة العذراء مريم بحارة زويلة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاحتفال بعيد العنصرة بصلوات عشية مساء اليوم السبت 11 يونيو، وتقيم قداسين غدا الأحد إحداهما للموظفين من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً، وقداس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً.

وأوضح الأب متياس عبدالصبور كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامة المصلين في القداس، فقد تم توفير شاشات عرض صوت وصورة من أجل تفاعل جميع المصلين مع القداس.

ويطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما فى إنجلترا، حيث يكون يوم الاثنين التالى إجازة، ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أى خمسين يومًا)، كما يقع عيد الخمسين فى اليوم العاشر من عيد الصعود.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه العذراء مريم

احد العنصره

اسبوع العنصره



الموضوعات المتعلقة

تعرف على مواعيد قداسات الكنيسة الأرثوذكسية فى عيد العنصرة

الخميس، 09 يونيو 2022 11:48 ص

مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك: قداسات عيد العنصرة وسط إجراءات احترازية

الخميس، 09 يونيو 2022 10:48 ص

مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك يلتقى أهالى المحافظة ويلقى عظة عن عيد العنصرة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:17 ص

الإرهاب يدمى أفريقيا ويلطخ جدران دور العبادة.. مصرع 50 بينهم أطفال فى تفجير كنيسة أثناء قداس"عيد العنصرة"فى نيجيريا والرئيس: جريمة شنعاء.. ومذبحة للقوات الديمقراطية المتحالفة تخلف20 قتيلا بالكونغو الديمقراطية

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:00 م

كل ما تريد معرفته عن صلوات السجدة فى عيد العنصرة

الأحد، 20 يونيو 2021 02:33 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة