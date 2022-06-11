كانوا ينقبون عن الذهب.. العثور على جثامين 4 سودانيين شمالى موريتانيا

وكالات

أعلنت السلطات الموريتانية يوم الجمعة العثور على جثامين 4 سودانيين كانوا ينقبون عن الذهب وفقدوا منذ أكثر من أسبوع شمالي البلاد.

وأعلن رسميا العثور على الأربعة بعد أيام من فقدانهم وقد لقوا حتفهم عطشا بعد اختفاء سيارتهم في منطقة تيرس زمور شمال موريتانيا (750 كلم شمال نواكشوط العاصمة).

وتكثف السلطات البحث عن سائق السيارة رباعية الدفع وهو موريتاني الجنسية.

وعثرت السلطات يوم الأربعاء الماضي على سودانيين اثنين لقيا حتفهما كانا على متن السيارة نفسها.

وحسب مصادر محلية فقد كان سبعة أشخاص، ستة سودانيين وموريتاني واحد على متن تلك السيارة.