فوز لاعبي الجودو تحت 13 سنة فى سوهاج بميدالية ذهبية وخمس برونزيات

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج عن تحقيق لاعبي "المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي" بسوهاج ميدالية ذهبية، وخمس ميداليات برونزية، وذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو مرحلة الناشئين، والتى أقيمت بصالة رقم ( 4 ) باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من8/6 حتي 11/6/2022 ، حيث حقق اللاعب "محمد عادل على" المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل كلا من "محمد نصر الدين ابراهيم، ومصطفي خالد عبدالنعيم، وسيف الدين محمود، وزياد ياسر أبوالمجد، وعبدالرحمن عاطف أحمد" على المركز الثالث والميداليات البرونزية فى الأوزان المختلفة.

وأعرب " محمد فريد شوقى " وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج عن سعادته بما حققه لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ، مشيدا بالمستوى المتميز مهاريا وبدنيا للناشئين ، متمنيا لهم تمثيل مصر قاريا ودوليا، مطالبا اللاعبين ببذل أقصي جهد في التدريب، موجها الشكر للواء طارق الفقى محافظ سوهاج على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح " محمد زكريا " وكيل المديرية للرياضة أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى من المشروعات الهامة لدوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل ليكونوا أبطال المستقبل لتمثيل مصر فى مختلف المحافل الدولية، من خلال إعداد بطل أوليمبى قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، فى ضوء التطور والحراك الذى تشهده منظومة الرياضة المصرية والتى تلقى كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٣ سنة بنين (1)



بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٣ سنة بنين (2)



بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٣ سنة بنين (3)



بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٣ سنة بنين (4)



بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٣ سنة بنين (5)



بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٣ سنة بنين (6)