فوز المستشار حمدى إبراهيم بمنصب رئيس نادى القضاة بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة بالمحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار عمرو محمد الشوربجي، وعضوية المستشار طارق محمود عثمان، والمستشار هشام محمد شلبى، عن فوز المستشار حمدى إبراهيم بمنصب رئيس نادى قضاة المحلة.

حيث حصل المستشار حمدى إبراهيم 61 صوتا، المستشار أحمد الشافعى 45 صوتا، المستشار أحمد الجناينى 38 صوتا، بينما نجح أعضاء مجلس النادى جميعا بالتزكية وهم كل مقاعد مجلس إدارة من المستشارين رؤساء الاستئناف كلا من المستشار أحمد مصطفى خطاب، والمستشار خالد أبو رزقة، المستشار شريف عرابين، المستشار حازم العشري.

وفاز بمقاعد رؤساء المحاكم كلا من المستشارين أمير ناصف، أحمد عجرمه، حسام البهنسي، أيمن الخضري، كما فاز بمقاعد أعضاء النيابة كلا من محمد الجرجاوي، محمد هدايات، أحمد الشهاوي، أحمد علي يوسف.

وشهدت الانتخابات إقبالا غير مسبوق من القضاة وأعضاء النيابة العامة بنادى قضاة المحلة الكبرى، حيث قد حضر 144 من القضاة وأعضاء النيابة العامة من جملة الكتلة التصويتية والتى بلغت 339 صوتا.