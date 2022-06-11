فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق سكنيه بمغاغة بالمنيا اليوم

المنيا-حسن عبد الغفار

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مدينة مغاغة، أنه سوف يتم اليوم السبت، فصل التيار الكهربائى عن مغذى مساكن العبور لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذى بداء من الساعة 8 صباحا وحتى الانتهاء من الصيانة في نفس اليوم .

وقالت الوحدة المحلية فى بيان لها أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق " مساكن العبور – شارع الثورة – طريق على باشا – منشية المصرى – شارع الجلاء – تقسيم المنشية – منطقة الخمسين – العبور – جامع السلام"

ومن ناحية اخرى عقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا اجتماعاً موسعا مع مسئولي شركات الكهرباء ومياة الشرب والصرف صحي والتليفونات والمقاولون العرب لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز بالعام المالي القادم 2022 / 2023

استعرض مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية بالعام المالي القادم 2022/2023 بجميع مراحلها .

وشدد رئيس المركز على العمل 24 ساعة بنظام النوبتجيات للالتزام بالجدول الزمنى لكل مشروعات حياة كريمة مع الالتزام بجودة وكفاءة الأعمال منوها على متابعة العمل على مدار ال24 ساعة للتأكد من سير العمل وانتظامه .

وناقش رئيس المركز نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الإسعاف – الشباب والرياضة – قطاع الصحة – المجمعات الزراعية - الكبارى .