اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 12:53 م
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غلق مخبزين يبيعان خبزا ناقص الوزن وتحرير 26 محضرا تموينيا خلال حملة بالبحيرة

السبت، 11 يونيو 2022 11:56 ص
غلق مخبزين يبيعان خبزا ناقص الوزن وتحرير 26 محضرا تموينيا خلال حملة بالبحيرة خبز _ صورة ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجاري، وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن غلق مخبزين لإنتاجهما خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن، بمركزي إيتاى البارود وشبراخيت، بالإضافة إلى تحرير 26 محضرا تموينيا خلال حملة رقابية على المخابز المختلفة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

 مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

 

 

 

 


حملات تموينية

محافظة البحيرة

اغلاق مخابز

مخابز مخالفة

تهريب الدقيق المدعم

محافظ البحيرة



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