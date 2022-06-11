غلق باب التسجيل في الحج مساء اليوم لحجاج الداخل

مع دقات الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يغلق الموعد الأخير للتسجيل في الحج بالنسية للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد تم تسجيل العديد من الطلبات منذ فتح باب التسجيل في الحج وحتى الآن وصل عددهم أكثر من 690 ألف طلب من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة، وذلك بحسب تصريحات المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، كما أكد أن تسجيل الطلب مبكرا أو في وقت متأخر لا علاقة له بأي شكل بمسألة القبول النهائي.
وأوضحت الوزارة أنه حال قبول أي متقدم لأداء فريضة الحج سواء من المواطنين أو المقيمين سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى الشخص الذي تم قبوله، وعليه فإنه يجب دفع الرسوم الخاصة بالباقات خلال 48 ساعة من وصول الرسائل، ويتم الدفع بطريقة سهلة من خلال أي وسيلة متاحة سواء عبر تطبيق اعتمرنا أو من خلال موقع المسار الإلكتروني، كما أنه في حال اعتذار أي شخص مقبول عن الحج فسوف يتم ترشيح شخصا آخر بدلا منه.
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