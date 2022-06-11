غلق باب التسجيل في الحج مساء اليوم لحجاج الداخل

إيمان حنا

مع دقات الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يغلق الموعد الأخير للتسجيل في الحج بالنسية للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد تم تسجيل العديد من الطلبات منذ فتح باب التسجيل في الحج وحتى الآن وصل عددهم أكثر من 690 ألف طلب من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة، وذلك بحسب تصريحات المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، كما أكد أن تسجيل الطلب مبكرا أو في وقت متأخر لا علاقة له بأي شكل بمسألة القبول النهائي.