عودة طالبة الغربية المتغيبة.. والتحقيقات: كانت لدى أقاربها

كتب: محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب طالبة بالغربية، وعودتها سالمة إلى أسرتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز)، بأنه بتاريخ 5 الجارى خرجت ابنته (طالبة – مقيمة بذات العنوان) من المنزل وعدم عودتها، معللاً ذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، على إثر وجود خلافات عائلية ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غيابها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى، حضرت المتغيبة من تلقاء نفسها لمركز شرطة سمنود، وأقرت بأنها كانت متواجدة طرف أحد أقاربها بمدينة طنطا ولم يحدث لها أى مكروه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.