عمال النظافة يتحدون لهيب الشمس في شوارع كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ ارتفاعا في درجة الحرارة، مثل بقية محافظات الجمهورية، ورغم خلو عدد من الشوارع من المارة ، دفع عدد كبير من المواطنين عن العزوف للنزول للشارع تخوفاً من إصابتهم بضربة شمس، إلا أن عمال النظافة انتشروا في الشوارع يؤدون عملهم دون كلل أو ملل، وتواجد رجال النظافة منذ الصباح الباكر في كافة الشوارع والميادين، يؤدون واجبهم أسفل حرارة الشمس ولهيبها الحارق، لا يبالون بالحر عن أداء رسالتهم النبيلة في نظافة وتجميل مدينتهم، ووجه اللواء جمال نور الدين، الشكر لعمال النظافة في كل مراكز ومدن المحافظة.

وواصل رجال النطاقة بمجلس مدينة بيلا، حملات النظافة الدورية لرفع كافة مخلفات وتراكمات وصناديق القمامة من الشوارع والميادين، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، ونقلها إلي مصنع تدوير القمامة بالمدينة، بالتزامن مع حملات النظافة الدورية بقري المركز ، بإشراف رؤساء القري كل في نطاق قريته.

ووجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الشكر والتقدير لفريق عمل النظافة بالمدينة، الذين لم تزعجهم أشعة الشمس الحارقة، مؤكدًا أنه هدفهم واحد، وهو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا علي جميع العمال بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتوخى الحذر في ظل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة وإنهاء الأعمال قبل الثامنة صباحًا، حرصًا على سلامتهم.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والسيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافوة التي شهدتها قرى ومدينة سيدي سالم ودسوق، ورفع المخلفات والتراكمات اليومية، ورفع كفاءة الانارة، وازالة الاشغالات.



عمال النظافة في شوارع كفر الشيخ



عمال النظافة في الشوارع لأداء عملهم



رفع المخلفات



جانب من عمال النظافة