عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: القطاع الصناعى يحتاج 10 مليار دولار للتحول للطاقة النظيفة

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، إن قطاع الصناعة يحتاج تمويلات تصل إلى 10 مليارات دولار من أجل التحول نحو الطاقة النظيفة فى الإنتاج الصناعى، فى إطار مساعى مواجهة ظاهرة تغير المناخ ، مشيراً إلى أن الاتجاه العالمي حاليًا للطاقة الجديدة والنظيفة.

وأضاف "الدسوقى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، وأطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوزان بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة وأن الرؤية المصرية شاملة ولا تقتصر فقط على الجوانب الفنية بل ترتقي إلى مستوى تحديات التعامل مع هذا الملف وتتطرق إلى جهود التنمية والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، وتطويع البحث العلمى فى هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل برامج الشراكة الدولية فى إطار المساعى الدؤوبة لتوحيد جهود العالم للحد من مسببات التغيرات المناخية، وفق ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح كمال الدسوقى، أن هناك جهود واضحة للدولة المصرية نحو تحقيق المعادلة الصعبة بالاتجاه نحو الطاقة النظيفة وإطلاق عشرات المبادرات التي تهدف إلى دعم التحول نحو الغاز الطبيعى بديلاً للبنزين، وكذلك تخصيص مليارات الجنيهات للاستثمارات الخضراء بشكل سنوي وطرح سندات خضراء لتمويل هذه المشروعات، وتوفير وسائل نقل حديثه تعمل بالكهرباء في إطار خطط انقاذ البيئة ومشروعات كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات ضخمة.