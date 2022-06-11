طالبة تتناول قرص حفظ الغلال بسبب رسوبها ببعض المواد فى الإعدادية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تناول طالبة بالصف الثالث الإعدادي قرص حفظ الغلال، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات نهاية العام بالشهادة الإعدادية، وجرى نقلها على الفور لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، والحالة العامة غير مستقرة الآن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ تعانى آلام بالمعدة وقيء مستمر نتيجة تناول قرص حفظ الغلال.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "ا ح م"، 14 سنة، مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ، بتناول قرص حفظ الغلال، وتسبب لها بآلام بالمعدة وقيء مستمر والحالة العامة غير مستقرة، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات نهاية العام بالشهادة الإعدادية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.