اليوم السابع
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صعق كهربائى ينهى حياة طفل بقرية فى الجيزة

السبت، 11 يونيو 2022 06:34 م
صعق كهربائى ينهى حياة طفل بقرية فى الجيزة الإسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب طفل بصعق كهربائي، ما أسفر عن مصرعه في قرية الأخصاص بالصف، واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان، وتبين أن "سلك موصل بالكهرباء" في الشارع، لامس جسد الضحية، ما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية الأخصاص بالصف. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 14 سنة،  لقى مصرعه نتيجة ملامسة جسده لسلك موصل بالكهرباء في أحد شوارع القرية.
تم نقل الضحية إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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