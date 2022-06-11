صحة شمال سيناء تنفذ حملة "التعليم الصحى" للأطفال بالتعاون مع الأوقاف

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مساجد شمال سيناء، تنفيذ حملة التعليم الصحى ضمن مبادرات مديرية الصحة بشمال سيناء لتعليم وتثقيف الأطفال صحيا بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وقال الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية صحة شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه تتواصل فعاليات الحملة بعنوان "التعليم الصحي" ضمن البرنامج الصيفي للأطفال بمساجد المحافظة تحت شعار "جيل بكره يكبر بصحة".

وأضاف، أنه يجرى التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف وتتضمن البرامج الصحية التوعية بأهمية الصحة العامة، والهدف من المبادرة هي تعليم أطفالنا وتربيتهم صحيا باستعراض البرنامج الصحي اليومي من أجل صحة أفضل للأجيال القادمة، كذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض وخصوصا أمراض الصيف.

وأشار إلى أنه تم إطلاق الفعاليات من مساجد مدينة بئر العبد عن طريق الإدارة الصحية ببئر العبد بندوات تثقيفية بأهمية النظافة الشخصية بمسجد نجيلة.