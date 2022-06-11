"شمس" طالبة تهوى رسم البورتريهات وأصغر متطوعة فى القومى للمرأة بدمياط.. فيديو

دمياط - معتز الشربينى

بالرغم من صغر سنها وعمرها الذى لا يتجاوز 15 عاما، إلا أنها مشروع فنان ومبدع، أحبت رسم البورتريهات وبرعت فى رسم العديد من الشخصيات العامة وحصلت على عدة جوائز.



شمس سيف النصر ابنه مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط طالبة بالصف الثالث الإعدادى، تهوى الرسم وتفوقت فى رسم البورتريهات والكاركاتير.



تقول شمس سيف النصر: كنت أهوى الرسم منذ الصغر وتقريبا من مرحلة رياض الأطفال، وبدأت أرسم حاجات كتير على مستوى عمرى، واعتمدت على اليوتيوب وعلمت نفسى بنفسى، كنت أقوم برسم ما أشاهده فى دروس اليوتيوب، ثم بدأت أرسم شخصيات مختلفة منها معروف أو غير معروف.



وأضافت شمس: شاركت فى مسابقات عديدة فى المدرسة وقصر الثقافة ومسابقة مناهضة العنف ضد المرأة للمجلس القومى للمرأة، ومسابقة وزارة الشباب والرياضة.



وحصلت على العديد من الجوائز منها شهادات تقدير ودروع وجوائز مادية تراوحت بين 1000: 3000 جنيه، وأعلى جائزة مالية كانت من وزارة الشباب والرياضة حصلت على المركز الثالث، وأشارت شمس سيف النصر إلى أنها أصغر متطوعة فى المجلس القومى للمرأة بدمياط، متابعة، أقوم بتعليم الأطفال مبادئ الرسم فى مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، وأفضل استخدام الفحم والأقلام الرصاص فى الرسم لأنه يعطى صورة أجمل، ويعبر عن تفاصيل الشخصية.



وأشارت شمس: أتمنى أن أكون فنانة تشكيلية وأن يكون لى معرض خاص بى يضم أعمالى، وأكمل دراستى فى كلية الفنون التطبيقية فى مجال حبى وهوايتى.



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