شكوى من انسداد ترعة بعزبة سليمان شلبى بالبحيرة.. والمحافظة ترد

كتب - محمود أحمد عطا

أرسل القارئ فريد دربالة من أهالي عزبة سليمان شلبي بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب انتشار القمامة وتراكمها في الترعة وانسداد الترعة الموصلة للأرض وعدم تطويرها جيدا، مما أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة والنفايات.

وقال عبر رسالته لصحافة المواطن باليوم السابع "انسداد الترعة الموصلة للأرض وعدم تطويرها جيدا، مما أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة والنفايات، وعدم وصول مياه الرى إلى آلاف الأفدنة مع العلم يوجد مفرخ سمكى يغذى من الترعة".

وأكد المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة تكثيف الجهود للتواصل مع المواطنين وسرعة الرد على الشكاوى، مضيفا أنه جار فحص الشكوى ومعاينتها على الطبيعة من قبل الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حلها .

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