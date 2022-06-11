شقيقة الكاهن أرسانيوس تشكر العدالة الناجزة على حكمها بالإعدام بقضية قتل أخيها

الإسكندرية اسماء على بدر

قالت شقيقة المجنى عليه ارسانيوس وديد، إنه فى خلال جلستين، استطاعت هيئة المحكمة إنهاء المحاكمة والحكم بالإعدام على المتهم، وقدمت شقيقة المجني عليه الشكر لهيئة المحكمة والنيابة العامة التى أثبتت قتل المتهم لشقيقها.

وأضافت خلال تصريحات بعد النطق بالحكم، أن شقيقها كان يتسم بالطيبة، وكان يخصص حياته لله وخدمة الكنيسة، ولم يوذ أى شخص نهائيا طوال حياته.

وقالت إن آخر مرة شاهدت شقيقها كان مسافرا، وكان يبتسم وكان قلبه حاسس بأنه سيفارق الحياه .

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى الدائرة 22، بالإعدام شنقا على المتهم فى قتل الكاهن ارسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء مريم بالإسكندرية .

وكانت قد استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى خلال الجلسة السابقة إلى مرافعه النيابة العامة التى اتهمت فيها المتهم فى قتل الكاهن ارسنيوس وديد اكلم شاطىء ايناس حقى بالإسكندرية وشاهدت هيئة المحكمة مقاطع فيديو تم التقاطها من كاميرات المراقبة فى محيط الحادث .

وقدمت النيابة العامة مرافعة تاريخية فى الجلسة وقالت النيابة العامة ان المتهم أثبتت اللجنة سلامه قواه العقلية وإعداد تقرير رسمى كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وازهق روح المتهم ارسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كنا يدعى .

واضافت النيابة العامة أن المجنى عليه بشوش الوجه كان مكرس حياته للدين يلقى بحب وقبول ما كافة المواطنين والمتهم ازهق بروحه قاصدا قتله .

طالبت النيابة العامة فى مرافعتها التاريخية اليوم أمام محكمة جنايات الإسكندرية ، بتغيير وصف اتهام قاتل الكاهن ارسنيوس وديد إلى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الذى يطالب به مدعى الحق المدنى .

وقالت النيابة العامة أنها تسعى للحقيقة وسعت النيابة العامة إلى كشف الحقيقة وكافة الظروف التى أحاطت بها وتوسعت فى الأمر إلى مسقط رأس المتهم وسالت اهله وذويه وتبين انضمام المتهم إلى الجماعات المتطرفة التى تستحل الدماء والاتصال الدائن بقيادات الجماعة الإسلامية التى تستحل الدماء .

واكدت النيابة هذه الدلائل تؤكد دافع سبق الاصرار والترصد المجنى عليه واضطهاده للمسيحين ، "، مطالبة النيابة العامة القصاص واستشهدت بالآية "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والقتلى " .

واضافت أن قتل المجنى عليه احزن احبائه وأسرته كما أنه احزن الوطن أجمعه ، والكتهم ارتكب جريمه شنعاء وتوقيع أقصى عقوبة عليه .