وقال زيلينسكي ،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة كييف، " الوقت الحالي يعد حيويا ليس فقط لأوكرانيا لكن للاتحاد الأوروبي أيضا بل والقارة الأوروبية بأكملها".



وأضاف زيلينسكي: "يتم الآن تحديد شكل مستقبل أوروبا الموحدة وهل سيكون هناك مستقبل من هذا القبيل على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "روسيا ترغب في تدمير الوحدة الأوروبية وتستهدفها بالانقسام والضعف ".



وأكد زيلينسكي أن أوروبا بأكملها تعد هدفا لروسيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا ليست إلا المرحلة الأولى، لذلك فإن الاستجابة الإيجابية للاتحاد الأوروبي على طلب أوكرانيا للانضمام قد يصبح الاستجابة الإيجابية التي تشكل مستقبل المشروع الأوروبي بشكل عام.



ونوه زيلينسكي إلى أن الشعب الأوكراني ساهم بالفعل وبشكل هائل في حماية الحريات والقيّم الشائعة التي تتشاركها أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العديد من الأوكرانيين قدموا التضحيات للحصول على فرصة العيش كإنسان حر.



وأكد زيلينسكي أنه "خلال مثل تلك الحرب الوحشية، تظل المؤسسات العامة في أوكرانيا مستقرة، وشعبنا مندمج بالكامل مع الفضاء الأوروبي"، مشيرا إلى أنه خلال وقت قصير للغاية قدمت أوكرانيا إجابات شاملة على كل أسئلة الاتحاد الأوروبي، والآن تتوقع كييف إجابات من بروكسل.



ووصلت دير لاين، اليوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس الأوكراني لإجراء محادثات تضمنت طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومستقبلها المحتمل في التكتل، وعمليات إعادة بناء المناطق التي تعرضت للدمار في أوكرانيا.



جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني تقدم بطلب رسمي لانضمام بلاده كعضو رسمي في الاتحاد الأوروبي يوم 28 فبراير الماضي، بعد أيام قليلة من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.