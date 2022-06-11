اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح يصل 52547 طنا

السبت، 11 يونيو 2022 03:56 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح يصل 52547 طنا صورة ارشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية  13 سفينة .. بينما غادرت 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3771 طنا، تشمل: 1200 طن كسب صويا و2571 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41567 طنا تشمل:  7762 طن حديد و2505 طن خشب زان و22300 طن ذرة و 9000 طن كسب صويا.  

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 513 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة  .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52547 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 292171 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2546 شاحنة .

 


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