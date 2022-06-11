رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح يصل 52547 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة .. بينما غادرت 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3771 طنا، تشمل: 1200 طن كسب صويا و2571 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41567 طنا تشمل: 7762 طن حديد و2505 طن خشب زان و22300 طن ذرة و 9000 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 513 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52547 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 292171 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2546 شاحنة .