اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 05:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رخص المصانع فى مدة لا تزيد عن 20 يومًا.. 5 إجراءات جديدة للتنمية الصناعية

السبت، 11 يونيو 2022 05:00 ص
رخص المصانع فى مدة لا تزيد عن 20 يومًا.. 5 إجراءات جديدة للتنمية الصناعية مصنع - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسعى وزارة الصناعة والتجارة، لتدشين آليات جديدة لتبسيط وتسهيل إجراءات عمل المصانع المصرية، وتيسير الحصول على المستندات والتراخيص اللازمة وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وفيما يلي أهم إجراءات وزارة الصناعة في هذا الصدد.
 
 
1- إعداد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة.
 
2- إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق.
 
3- تبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية.
 
4- تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
 
5- عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة.
 
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة في تقرير لها، أن هناك لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
 
 
 
 

التنمية الصناعية

المصانع الجديدة

الصناعة الوطنية

هيئة التنمية الصناعية



الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصناعة تبحث مع المستثمرين مدى رضائهم عن خدمات التنمية الصناعية

الخميس، 09 يونيو 2022 02:12 م

تنمية صناعية غير مسبوقة على أرض بورسعيد.. ضخ مليارات لإنشاء كيانات صناعية عملاقة توفر آلاف فرص العمل للشباب.. والمحافظ : مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ثانى خطوات التجربة الرائدة فى مجال الصناعات الصغيرة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:30 م

وزيرة الصناعة تقرر إعادة تشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بهيئة التنمية الصناعية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:49 م

التنمية الصناعية: نستهدف عرض أبرز الفرص الاستثمارية أمام المستثمر الصناعى 

السبت، 04 يونيو 2022 10:51 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة