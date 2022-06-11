رئيس "مياه المنوفية" يتفقد عددا من المحطات بمدينة أشمون

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عدد من المحطات التابعة لمركز ومدينة اشمون للاطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات بحضور المهندس أحمد الشيخ رئيس فرع أشمون .

وأصدر تعليماته بضرورة دق 2 بئر ارتوازى بمحطتي شما المرشحة ورملة الأنجب المرشحة للتغلب على مشكلة ضعف المياه بهذه القرى نتيجة قيام مديرية الرى بتطهير ترعة النعناعية لحل مشكلة ارتفاع العكارة .

شملت الجولة المرور على قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون؛ لحل مشكلة ضعف المياه بها بناء على شكوى عدد من المواطنين؛ وكذلك المرور على محطات شما المرشحة ورملة الأنجب وأشمون المرشحة ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعه سير العمل بجميع الأفرع والمحطات على مستوى المحافظة .

وشدد نجيب على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطات بالكامل لمواجهة الاستهلاك الزائد خلال فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك، وإجراء الصيانة الدورية للمحطات وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك، وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.