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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى: الرئيس السيسي قائد شجاع وملهم لنهضة عربية

السبت، 11 يونيو 2022 12:57 م
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى: الرئيس السيسي قائد شجاع وملهم لنهضة عربية الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، إن مصر تكتب التاريخ من جديد بالنهضة وتماسك شعبها والالتفاف حول القيادة السياسية ممثله في أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صار مثالا للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهم لنهضة عربية حديثة. 
 
وأضاف العليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تحدثت مع الرئيس السيسي حول مستجدات الوضع في بلادنا والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع على الصعيد الخدمي والإصلاحات في مختلف الأصعدة"، موضحا أن مساعي السلام بالتنسيق مع التحالف في دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.
 

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اليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

رشاد العليمي



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