رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الطلاب بالكليات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت جامعة كفر الشيخ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتفقد رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم السبت ، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، في كلية الألسن، وعدد من الكليات، برفقة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور عبدالحميد غلاب عميد كلية الألسن.

وخلال جولته اطلع رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي الملائم وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة، مناقشًا الطلاب حول طبيعة الامتحان مدى سهولته من عدمه.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الامتحانات تجرى على فترات زمنية، لتقليل الأعداد داخل اللجان وتحقيق التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة حفاظا على سلامة الطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التي أعلنتها إدارة الجامعة، مشيدًا بجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء .

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه شددً على الالتزام بضوابط الوقاية من حيث ارتداء الكمامات الطبية، والتهوية وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التى تجرى بها الامتحانات.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعي وحتى الانتهاء من أداء الامتحان وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، وانتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب.



جانب من تفقد رئيس الجامعة للامتحانات



رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الامتحانات