رئيس جامعة القاهرة يعلن فوز 30 طالبا فى مسابقة الموهبة والإبداع

كتب محمد صبحى

اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، النتائج النهائية للنسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي" للعام الجامعي 2021 - 2022، والتي تم إطلاقها في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات، وفي إطار مشروع تطوير الوعي واستراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب في مختلف مجالات الموهبة والإبداع والابتكار.

وأوضح الخشت، أن المسابقة تقدم لها 152 طالبًا وطالبة، وفاز 27 منهم في المجالات المختلفة للمسابقة، مشيرًا إلى منح الطلاب الفائزين جوائز مالية وشهادات تقدير في كل مجال حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 25 ألف جنيه، والجائزة الثانية 20 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 15 ألف جنيه.

وقدم الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تحرص على تسخير كافة إمكانياتها وتقدم كل أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في شتى المجالات، وتوفر بيئة حاضنة ومُحفزة للموهوبين والمبدعين والنوابغ، باعتبار الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

وفاز بالمركز الأول في مجال "الشعر" الطالب محمد خالد أحمد الشرقاوي، وبالمركز الثاني فاز الطالب محمد السيد محمد جمعة، وبالمركز الثاني فاز الطالب مصطفى إسماعيل فتح الله، وفازت الطالبة نسمة مجدي عبد المنعم بالمركز الثالث مكرر.

وفي مجال "القصة" فاز بالمركز الأول الطالب مينا مجدي مبارك، وبالمركز الثاني الطالبة شيرين جمعة سعيد، وبالمركز الثالث الطالب محمود سيد سليمان.

وفي مجال "المسرح" فاز بالمركز الأول الطالب أحمد محمد يوسف، وبالمركز الثاني الطالب يوسف أشرف مختار.

وفي مجال "الابتكارات والاختراعات العلمية" فاز بالمركز الأول كل من الطالبة أمنية سيد صديق، والطالب أحمد محمد محمود السرته، والطالبة إيريني إيليا عطية بطرس، والطالب محمد أحمد درويش، والطالبة دينا خالد محمد السعيد، كما فاز بالمركز الثاني الطالب عبد الرحمن نبيل محمد.

وفي مجال "البحوث الاجتماعية" فاز بالمركز الأول الطالب مجدي عبد العزيز محمد بالمركز الأول، وفاز الطالب عماد الدين فاروق محمود بالمركز الثاني، وفاز الطالب عبد الله علي عابدين بالمركز الثالث.

وفي مجال "الفنون التشكيلية" فازت الطالبة سهيلة محمد علي أحمد بالمركز الأول في مجال التصوير مناصفة مع الطالبة بريهان عبد الرحمن عبد الحميد، وفازت الطالبة منة الله مصطفى علي بالمركز الثاني مناصفة مع الطالب محمد صلاح الصبحى في مجال الرسم، وفاز الطالب وجيه صابر محمد بالمركز الثالث في مجال النحت مناصفة مع الطالب علي أحمد فضل في مجال التصوير، وفي مجال "الأفلام التسجيلية" فاز الطالب إبراهيم وائل إبراهيم بالمركز الأول، وفاز الطالب إسلام محمد عبدالسلام بالمركز الثاني، وفازت الطالبة روان خالد عبد المنعم بالمركز الثالث، وفي مجال "الأفلام تصوير موبايل" فاز الطالب إيهاب مجدي السيد بالمركز الأول، وفاز الطالب عمر محمد أنور بالمركز الثاني، وفاز الطالب سيف الدين محمد حسن بالمركز الثالث.